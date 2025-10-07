Fueron liberados los cuatro argentinos capturados en cárceles de Israel después de la intercepción de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Son la diputada de CABA por el FIT- MST, Celeste Fierro; el dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y de la UIT-CI, Ezequiel Peressini; Carlos Bertola, Ezequiel Peressini y Nicolás Calabrese.

La noticia fue confirmada por dirigentes en redes sociales.

La legisladora Luciana Echevarría informó a Cba24n que Celeste Fierro ha sido liberada tras seis días de detención ilegal por las autoridades israelíes en la cárcel de máxima seguridad "Ketziot". Gracias a la fuerte presión internacional, ya se encuentra en territorio de Jordania para viajar de retorno a Argentina.

Arribarían al aeropuerto de Ezeiza, el miércoles a las 20 horas.

Echevarría comentó: “El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania anunció que Cele Fierro ingresó por el Puente Rey Hussein junto a decenas de activistas de múltiples nacionalidades, entre ellas Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Turquía y otros países”.

Señaló que este es un logro parcial, pero “ahora más que nunca debemos redoblar nuestra acción para ponerle fin al genocidio, porque el objetivo de la flotilla era ese: que no saquemos los ojos de Gaza.”

"Cele Fierro le puso el cuerpo a la misión más grande de los últimos 80 años para denunciar al mundo un crimen humanitario que buscan silenciar".

Convocan a una marcha en Córdoba para este jueves a las 18hs en Colón y Gral Paz.