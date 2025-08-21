Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 6 dispuso la liberación de Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022.

Carrizo estaba procesado como supuesto “partícipe secundario” del hecho. Sin embargo, la fiscalía y la querella no hallaron pruebas suficientes para sostener su acusación, por lo que desistieron de formular cargos en su contra.

El juicio oral por el atentado contra la expresidenta comenzó en 2024, con tres personas en el banquillo de los acusados: Fernando Sabag Montiel, el acusado de gatillar a Cristina; Brenda Uliarte, su novia; y Gabriel Carrizo. Este último es conocido como el jefe de “Los Copitos”, una banda que vendía copos de azúcar.

Para Sabag Montiel y Uliarte, la fiscalía solicitó 15 y 14 años, respectivamente.

Sin pruebas suficientes

En su momento, Carrizo quedó en la mira de la Justicia luego de que las cámaras lo captaran antes del ataque a la vicepresidenta y, posteriormente, en una entrevista televisiva junto a Uliarte, donde se presentó con el nombre de “Nicolás”.

Además, el jefe de la banda quedó fuertemente implicado en la causa tras una serie de mensajes hallados en su celular, donde hablaba con su hermana sobre la organización del atentado y mencionaba a Sabag Montiel como el “encargado” de ejecutarlo. En su declaración, Carrizo aseguró que dichos mensajes fueron “en broma” y formaban parte de su “humor negro”.

En septiembre de 2022, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Nicolás Carrizo con prisión preventiva y dictó un embargo de 100.000.000 de pesos. La defensa del líder de “Los Copitos” había solicitado su excarcelación, aunque la jueza la rechazó, considerando que podría poner en riesgo la investigación en curso.

A tres años del atentado y con el juicio entrando en su etapa final, Gabriel Carrizo fue excarcelado y continuará el proceso en libertad, con probabilidades de ser absuelto.