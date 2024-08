Un día antes de la esperada aparición pública de Ariel Lijo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se encargó de decir que “no creo que haya sido la mejor elección” de su propio gobierno, postularlo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En una alocución en el Colegio de Abogados, lo consideró “controversial”, adujo que “no contaría con los pergaminos suficientes” y que “todos hubiéramos querido tener un candidato que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible… y no es este el caso”.

Con este contexto el magistrado defiende este miércoles su candidatura para el máximo tribunal. Se presentó a media mañana ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, para responder preguntas.

A dicha comisión la preside Guadalupe Tagliaferri (Pro), tiene siete integrantes de Unión por la Patria, cuatro de la UCR, más Ezequiel Atauche del oficialismo, Carlos “Camau” Espínola, Carlos Arce, Beatriz Avila y Juan Carlos Romero de Unidad Federal. De allí, Lijo necesita al menos 9 avales para que su postulación se trate en el recinto.

Allí, su aprobación para que llegue a la CSJ es “calificada”, por lo que demanda el apoyo de dos tercios del Senado. Y sin votos del kirchnerismo, no sería posible. Hasta el momento, el máximo segmento de la oposición evitó pronunciarse al respecto.

En su contra se mostraron desde el expresidente Mauricio Macri (anticipando el voto en contra del Pro) hasta un senador oficialista: Francisco Paoltroni.

Desde que se conoció la noticia, Lijo tuvo 34 impugnaciones por no contar con la “ideoneidad moral, su falta de formación académica, su cuestionado desempeño como juez o su crecimiento patrimonial elevado”. Los cuestionamientos llegaron desde diferentes arcos políticos, pero también incluyeron ONGs y asociaciones profesionales y particualres.

Las previsiones apuntan a una larga reunión, con parate pasado el mediodía incluido.

El otro candidato para ocupar el cargo en la Corte es Manuel García Mansilla, cuya audiencia está prevista para la semana venidera.

Las frases más importantes del juez Lijo

“La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten".

"Debe existir sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de un conflicto”.

“La Corte debe enfocarse en garantizar el derecho a la Justicia, debe esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuesta a los problemas que tienen las personas. En el acceso a la justicia hay una barrera cultural y social: personas que no se animan a presentarse en Tribunales; personas que no saben cómo acudir a la justicia, a dónde denunciar, cómo hacerlo. También puede mencionarse la autoexclusión, aquellos que consideran “¿para qué voy a ir si no me van a solucionar nada?”.

“La Corte Suprema debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”.

"Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”.

"Es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, algo que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”