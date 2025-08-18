Las complejas elecciones legislativas 2025 que se realizarán en provincia de Buenos Aires el próximo 7 de setiembre, ya tiene sus candidatos tras el cierre de la presentación de listas.

Negociaciones de último momento terminaron por definir los nombre de las diferentes boletas de La Libertad Avanza-PRO, Fuerza Patria, Somos Buenos Aires y los frentes de Izquierda.

Vale recordar que son ocho secciones electorales en la que está definida la jurisdicción electoral más voluminosa del país, que se transformará en una referencia importante a nivel país para las elecciones de octubre y donde definen su poder el presidente, Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff.

Los candidatos por cada sección, son los siguientes: Primera sección electoral (elige 8 senadores). Municipios que la componen: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Los principales candidatos son: LLA-PRO: Diego Valenzuela; Fuerza Patria: Gabriel Katopodis; Somos Buenos Aires: Julio Zamora; FIT: Romina Del Plá, y Nuevo MAS: Lucas Correa.

Segundo sección electoral (elige 11 diputados). Municipios que la componen: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Los principales candidatos: LLA-PRO: Natalia Blanco; Fuerza Patria: Diego Nanni; Nuevo MAS: Florencia González y Juan Bautista Altamirano.

Tercera sección electoral (elige 18 diputados). Municipios que la componen: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Los principales candidatos: LLA-PRO: Maximiliano Bondarenko; Fuerza Patria: Verónica Magario; Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini; FIT: Nicolás Del Caño, y Nuevo MAS: Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez.

Cuarta sección electoral (elige 7 senadores). Municipios que la componen: Alberti, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Los principales candidatos: LLA-PRO: Gonzalo Cabezas; Fuerza Patria: Diego Videla; Somos Buenos Aires: Pablo Petrecca; FIT: Alejandro Martínez, y Nuevo MAS: Emilio Almada.

Quinta sección electoral (elige 5 senadores). Municipios que la componen: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Los principales candidatos: LLA-PRO: Guillermo Montenegro; Fuerza Patria: Fernanda Raverta; Somos Buenos Aires: Fernando Martini; FIT: Alejandro Martínez, y Nuevo MAS: Marcos Pascuan.

Sexta sección electoral (elige 11 diputados). Municipios que la componen: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

Principales candidatos: LLA-PRO: Oscar Liberman; Fuerza Patria: Alejandro Acerbo; Somos Buenos Aires: Andrés De Leo, y Nuevo MAS: Paula Abal.

Séptima sección electoral (elige 3 senadores). Municipios que la componen: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Los principales candidatos: LLA-PRO: Alejandro Speroni; Fuerza Patria: María Inés Laurini; Somos Buenos Aires: Matías Balsamello, y Nuevo MAS: Sofía Carneiro y Ramiro Manini.

Octava sección electoral (elige 6 diputados). Municipios que la componen: La Plata.

Los principales candidatos:, LLA-PRO: Juan Esteban Osaba; Fuerza Patria: Lucía Iañez; Somos Buenos Aires: Pablo Nicoletti; FIT: Laura Cano, y Nuevo MAS: Facundo Díaz.