Lo que hay que saber para donar óvulos en Buenos Aires

En Argentina existe la Ley N° 26.862/2013 de Reproducción Asistida, la cual consiste en proporcionar a la sociedad los medios para concebir de manera asistida médicamente. Para acceder a este derecho sólo tenés que acercarte a un banco de óvulos. Acá te damos detalles acerca de donar óvulos en Buenos Aires.

Si por motivos personales o simplemente porque querés hacer un acto altruista y desinteresado, como donar óvulos en Buenos Aires, esta nota es para vos. ¡Seguí leyendo!

Ley N° 26.862/2013 de Reproducción Asistida

En primer lugar hay que saber que la Ley mencionada es de alcance nacional y no distingue género, orientación sexual o situación de pareja. Sí se debe tener en cuenta la edad que va desde los 18 años (mayoría de edad en Argentina) hasta los 30/31 años, dependiendo del estado de salud psicofísica de la donante.

También hay que saber que esta práctica está avalada por dicha ley y que sólo puede realizarse en instituciones legales y que cuenten con el certificado del Ministerio de Salud de la Nación.

A continuación vamos a adentrarnos para saber más acerca de este procedimiento, que es sencillo, pero requiere cierta información específica.

Paso a paso de la donación de óvulos en Buenos Aires

En primera medida, la posible donante de óvulos debe concurrir a una institución que puede ser tanto pública como privada, ya que la ley garantiza en cualquier ámbito de salud el acceso gratuito a la práctica de reproducción asistida, y comenzar con los protocolos médicos.

Se realizarán estudios de salud para constatar que la donante no posee antecedentes de enfermedades genéticas, que su sistema reproductor no tiene ninguna anomalía, que su peso y su talla sean los correctos, como también que no se posean antecedentes quirúrgicos.

Una vez concluidos los estudios se le suministrará a la persona donante una medicación, también cubierta por el sistema de salud, para poder controlar la secreción de hormonas con el fin de lograr la producción de más y mejores folículos que los presentados de manera natural.

Ya controlado el ovario se procede a la colocación de inyecciones subcutáneas de gonadotropinas, que pueden ser suministradas por la misma persona en su casa apenas comienza su menstruación. Esto hará que los folículos crezcan de manera uniforme y en mayor cantidad.

Durante este proceso se debe concurrir a la institución unas dos o tres veces para realizar un chequeo mediante ecografía de cómo están avanzando los folículos, que deben llegar a unos 18/20 mm de diámetro. Cuando eso sucede, y si el personal médico así lo considera, se administra una medicación para inducir a la ovulación, osea para que el ovario libere los folículos.

¿Cómo se lleva a cabo la extracción de los óvulos?

La extracción de los ovocitos se realiza entre las 32/34 horas luego de esta última inyección. Dicho procedimiento se lleva a cabo en el consultorio y bajo sedación. La práctica no constituye riesgos para la donante y es una intervención que dura alrededor de 20 minutos. Siendo lo que se hace una aspiración mediante la vagina de los folículos de mayor tamaño.

Una vez concluída la intervención, la donante quedará internada bajo observación y hasta quedar libre de la anestesia, pudiendo volver a su casa y continuar con su vida normal.

Hay que tener en cuenta que esta es una práctica anónima y que será el personal médico quien decida qué óvulos se le suministrarán a la paciente o persona que requiera tratamiento de reproducción asistida para concretar un embarazo. Todo ello, teniendo en cuenta compatibilidades físicas.

En el caso de que un embarazo llegue a término tras una donación de óvulos en Buenos Aires, y en el momento de inscribir al recién nacido en el Registro Nacional de las Personas, hay que tener en cuenta que se debe firmar un consentimiento informado para cada una de las prácticas que requiere la reproducción asistida. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el trámite debe realizarse en el Ministerio de Salud de la Nación.