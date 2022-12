Andrés Slongho es piloto y oriundo de Córdoba. Hoy está en Bangladesh y reafirma la pasión con la que se vive el mundial en el país asiático. Desde que comenzó la competencia deportiva, cada triunfo de la Selección Argentina se festejó con autentica alegría y felicidad en el país asiático.

“Es terrible cómo nos quieren a los argentinos, no sólo por el fútbol sino por el sólo hecho de ser de este país. Quieren nuestra bandera y acompañan mucho este mundial”, contó a Canal 10.

El primer encuentro de Andrés con la pasión por Argentina fue cuando por primera vez presenció un partido de futbol en aquel país. Recuerda sobre ello: “Yo no soy mucho del deporte, pero fuimos junto a un amigo que me invitó a un torneo Regional. Y me hicieron entregar los premios sólo por ser argentino”.

Según cuenta, debido a la diferencia horaria todos los partidos se transmiten a las 1 de la mañana y a pesar de ello gran parte de la población se juntan a mirarlos. “La gente es muy buena y mucho menos agresivo de lo que podemos ser nosotros, en ese sentido son muy pacíficos", añade.

“Son lo más parecido que he visto en el mundo a los argentinos”, destaca Andrés, quien ha viajado por toda América y las Islas del Caribe y ahora reside en ese país.

Bangladesh se independizó de Inglaterra en la década del 70. Años más tarde, en el mundial del 86 que ganó Argentina ante este país, los lazos de simpatía comenzaron a profundizarse. “Lo único que les dejaron son el cricket y los ferrocarriles que utilizaban para sacarles sus recursos, no les dejaron nada”, sostuvo.

“El amor de ellos hacia Argentina viene de Maradona, él les prometió que iba a venir. Y desde entonces se empezó a generar ese amor, y sus goles a Inglaterra siempre son algo que emociona”, finaliza.