Los mensajes discriminatorios de Karen Reichardt en las redes antes de ser candidata

A las dificultades naturales del oficialismo en el principal distrito del país con la determinación de José Luis Espert de bajarse de la candidatura por la investigación de la justicia por lavado de dinero ahora se sumó el prontuario de su natural reemplazo en las redes sociales.

En la década del 90' la modelo gozó de las mieles de la exposición mediática con su participación en uno de los programas más vistos de la televisión como Brigada Cola. Siempre lejos del bajo pérfil también se caracterizó por su activismo político en las redes sociales.

Durante la campaña electoral del año 2023 subió un vídeo a la red social X donde consignó : “Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”.

Más atrás en el tiempo en el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri posteó: Hay que educar a los hombres y mujeres de las villas y pueblos sobre la natalidad!!!! Es una barbaridad tienen un hijo por año y nada para comer”. En el 2018 respondió enfáticamente a la entrega de viviendas sociales en un barrio, “Si no le hacen pagar aunque sea 100 pesos por mes no lo van a valorar ! La culpa no es del chancho... !!! Ya pasó esto y cuenta la leyenda que el parquet lo hicieron fuego y un día volvieron a sus villas ! LA EDUCACIÓN ES EL CAMBIO !!!”.

Durante años se desempeñó como conductora de un programa de fútbol donde utilizaba con frecuencia el término “negros de mierda” o “negros que no saben jugar al fútbol. “No hay negro que no destiña, ese es el dicho”, también escribió, y destacó que le daba “placer” bloquear en la entonces red twitter a “negros grasas”.

La determinación de la justicia de ratificarla como primera candidata en el bastión bonaerense propició que salieran a la luz pública sus críticas furiosas contra Lionel Messi. Hincha confesa de River, no pudo tolerar la derrota en el Mundial de Clubes frente al Barcelona en el año 2015. “Messi pu.., solo hacés goles en esa mierda de club. Cag..., en la Argentina no existís. Y encima con la mano, fo…”. Reinchardt se defendió de las acusaciones asegurando que la están operando con furia y desmintiendo haber insultado alguna vez al capitán de la Selección Argentina.