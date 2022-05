Esta semana se llevaron adelante las tres audiencias públicas donde se sentaron las bases de los aumentos de tarifas de gas y energía eléctrica. El presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, manifestó su oposición a estas medidas y dijo que "en este contexto es inaplicable socialmente un nuevo aumento". De todos modos, aclaró que los porcentajes "no tienen ninguna relación con los que se aplicaron en el período 2016-2019", cuando las subas de gas fueron de 2500% y de energía eléctrica estuvieron por arriba del 3000%.

"Las entidades de consumidores nos manifestamos oponiéndonos a los aumentos de tarifas", resumió en diálogo con Nada del Otro Mundo de FM 102.3.

El abogado, que siguió de cerca las audiencias públicas de esta semana, recordó que el decreto 1020 del año 2020 firmado por el gobierno nacional se comprometió a hacer "una nueva revisión tarifaria integral de energía eléctrica y de gas natural" en el que distribuidoras y transportistas solicitaron aumentos que alcanzan el 200%. Por lo que los aumentos que se están discutiendo esta semana seguramente tengan un nuevo capítulo a fin de año, sumando zozobra a las facturas de los usuarios.

Bussetti lanzó un dato que exhibe cómo se benefician las empresas que forman parte de la estructura de servicios energéticos a partir de un subsidio para que se eleve la producción de gas: "A raíz de la Resolución 46 del año 2017, firmada por el exministro Aranguren, se generó un sendero de precios que implicaba pagarles un sobreprecio sobre el costo de producción muy exagerado, que implicaba que cuando el costo de producción del gas es de u$s 2,50 el millón de BTU, en 2018 se pagó u$s 7,50, en 2019 u$s 7, en 2020 u$s 6,50 y en 2021 u$s 6".

"Por este concepto, en 2021 el Estado nacional erogó 548 mil millones de pesos de subsidio a las productoras de gas", completó Bussetti. Para darse una idea de la magnitud de esa cifra, es más que los 484 mil millones de pesos presupuestados para ese mismo año en concepto de asignaciones familiares, incluyendo AUH, asignaciones a trabajadores y monotributistas y otras.

"Por eso pedimos que el gobierno nacional no les quite los subsidios a los usuarios argentinos, a las casas de familias, a jubilados, trabajadores, pequeños comercios e industria sino que se los quite a las grandes empresas que obtuvieron estos subsidios y los siguen obteniendo", disparó el titular de DEUCO.

El gas argentino, más barato para afuera

Otro punto sobre el que hizo hincapié Bussetti fue la habilitación de 20 permisos de exportación a Chile, Brasil y Uruguay para vender gas argentino a esos países. "Hoy tenemos que importar gas natural de Bolivia y barcos regasificadores pagando 35 dólares el millón de BTU. Las empresas productores fueron autorizadas a vender a Chile, Brasil y Uruguay a u$s 3,70 ó 4 el millón de BTU", puntualizó Bussetti, y remarcó que a los usuarios a los que se les va a cobrar tarifa plena van a pagar el gas producido en Argentina a u$s 5,74, más que el precio al que lo importan los países vecinos.

"Es una incongruencia y una injusticia. El esfuerzo en una situación como la que vivimos en Argentina lo tienen que hacer los que mas ganaron, que fueron las productoras de gas", opinó Bussetti.

Energía eléctrica: aumento o deuda con Cammesa

En las audiencias públicas se discutió un aumento de la energía eléctrica de alrededor de un 40% sobre el precio que Cammesa les cobra a las distribuidoras provinciales, que ya vienen realizando aumentos, excepto en el AMBA. Estos aumentos se van a trasladar a las facturas salvo que las provincias decidan asumir el impacto. Otra opción es endeudarse con la administradora del mercado eléctrico. "Es lo que está sucediendo ahora", dijo Bussetti.

Por último, se quejó de que hay generadoras de energía que cobran su producción en pesos "pero otro sector, que produce el 35% de la energía, cobra en dólares, y eso cotiza más caro", lo que genera "un sobrecosto que pagamos los argentinos en función de esa dolarización, a pesar de que el gobierno había prometido desdolarizar".