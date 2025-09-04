Los peritos especializados en análisis digital informaron que los mensajes eliminados del teléfono del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no podrán ser restaurados, según indicaron fuentes del ámbito judicial.

La investigación se enmarca en la causa que indaga presuntos pagos de sobornos dentro del organismo.

El análisis fue realizado sobre uno de los dos dispositivos entregados por Spagnuolo, donde se constató la existencia de conversaciones eliminadas.

Algunas de ellas habrían involucrado al presidente Javier Milei —de quien Spagnuolo fue abogado— y a Karina Milei.

Sin embargo, los expertos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) explicaron que, debido al método con el que fueron borrados, los mensajes no pueden ser recuperados.

El caso está bajo la conducción del fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, quien decretó la continuación del secreto de sumario por un plazo de diez días hábiles a partir de hoy.

Durante un allanamiento en la residencia de Spagnuolo, en la localidad de Pilar, fue incautado otro teléfono celular, aunque este no arrojó datos relevantes ya que no estaba en uso.

Por otro lado, se iniciará el análisis forense de los teléfonos móviles de otros implicados: Eduardo y Jonathan Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y del exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini.

En tanto, no pudo realizarse el peritaje sobre el dispositivo de Emmanuel Kovalivker, ya que se trata de un modelo reciente y el investigado no brindó la clave de desbloqueo.

El juez Casanello también deberá pronunciarse en los próximos días sobre los planteos de nulidad impulsados por la defensa de los hermanos Kovalivker, representada por el abogado Martín Magram.