Este martes 19 de agosto, el Ministerio de Economía modificó el funcionamiento de la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor: de ahora en más, este será el único canal formal para recibir todas las quejas de consumidores de todo el país.

La medida, oficializada mediante la Disposición 890/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, busca simplificar los procedimientos y lograr una mayor eficacia en la atención a los consumidores.

Lo cierto es que, hasta el presente, la Ventanilla Única existía (creada por la Resolución 274/2021), solo que no era un canal excluyente, lo que preanuncia nuevos recortes en el ámbito de la administración pública, en oficinas que venían recibiendo denuncias de modo presencial.

La plataforma continuará operando bajo la órbita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, tal como preveía la resolución 274/2021, ahora derogada.

El nuevo sistema

La Ventanilla Federal Única está diseñada para ser un punto de ingreso centralizado para todas las quejas, sin importar el lugar de origen del consumidor.

Entre sus funciones principales, se destacan:

Análisis y asignación de reclamos.

Trazabilidad digital.

Generación de información estadística.

Atención especial a consumidores vulnerables.

Fortalecimiento federal. El organismo nacional tendrá la tarea de brindar capacitaciones y asistencia técnica a las autoridades provinciales y municipales que actúen como autoridades de aplicación. Esto busca unificar criterios de tratamiento y fortalecer el sistema a nivel federal.

A su vez, se indicó que las autoridades locales ya adheridas tendrán acceso irrestricto a la información completa consignada por los consumidores, facilitando la resolución de los casos en cada jurisdicción.

En Córdoba

Es importante resaltar que la ley de Defensa del Consumidor, Ley Nacional 24.240, protege los derechos de los consumidores y usuarios en sus relaciones de consumo en todo el país.

En caso de incumplimientos por parte de proveedores, los consumidores cordobeses pueden optar por el sistema nacional o pueden realizar reclamos ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, que se rige por un sistema propio, independiente de las decisiones nacionales.

Desde esta dependencia, informaron que la Resolución Nacional no afectará el desempeño y la modalidad de trabajo que se venía sosteniendo.

Si quieres hacer un reclamo en Defensa del Consumidor de Córdoba debes presentar:

Es necesario contar con Ciudadano Digital Nivel 2. Para mayor información, visita http://ciudadanodigital.cba.gov.ar.

En el formulario web se debe contar con la mayor precisión posible en los hechos ocurridos.

Asimismo, se debe indicar de forma puntual la petición o cuál sería la solución al conflicto (reparación de la cosa, devolución del dinero, entrega del producto, etc.).

Si estás impedido o imposibilitado de ingresar el reclamo digitalmente, debes presentarlo personalmente en algunas de nuestras delegaciones: