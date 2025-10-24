La cantante Lowrdes Fernández, integrante del grupo pop Bandana, fue hallada este jueves por la noche en un departamento del barrio porteño de Palermo, propiedad de su pareja, Leandro Esteban García Gómez. El hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de intentar escapar del lugar, en el marco de una causa por violencia de género.

La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se habían contactado por videollamada con la cantante, cuando todavía estaba reportada como desaparecida. Horas antes, Lowrdes había publicado un video en sus redes sociales en el que afirmaba que sufría una “gripe”.

El mensaje en redes encendió las alarmas sobre su estado. Su madre y Lissa Vera, compañera de Bandana, habían advertido que no tenían noticias de ella desde principios de mes. La madre presentó una denuncia por “averiguación de paradero”, mientras que su compañera solicitó a la Justicia una restricción de acercamiento contra García Gómez, quien ya había sido acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdes en 2022.

Además, Vera expresó: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas. Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”.

La artista fue hospitalizada y habría recibido el alta médica este viernes por la mañana.

Operativo de rescate

El operativo se realizó en el domicilio luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 emitiera la orden de allanamiento. Horas antes la pareja de la ex bandana, García Gómez, había impedido el ingreso total de los efectivos policiales, que debieron esperar la autorización judicial. Finalmente, la División de Investigaciones Comunales 14 encontró a la artista dentro del departamento y, tras una búsqueda en el edificio, logró la detención del sospechoso.

Ahora, la Justicia busca determinar si Lowrdes estuvo retenida contra su voluntad y si el acusado podría enfrentar nuevos cargos.

Antecedentes de Leandro Esteban García Gómez

El empresario fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad de la cantante. Además, se espera que en las próximas horas preste declaración ante el juez Santiago Bignone.

Algo a destacar es que el detenido ya tenía antecedentes previos a mantener un vínculo con Lourdes Fernández durante varios años, vínculo que terminó en 2022 cuando la cantante lo denunció por violencia de género.

La cantante no fue la primera que presentó una denuncia de este tipo contra García Gómez. Otra expareja, previa a su relación con la exintegrante de Bandana, había acudido a la justicia por los maltratos y las situaciones violentas a las que había sido sometida, por lo que González García fue monitoreado por la justicia con una tobillera electrónica.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).