Tras la sesión en Diputados en la que la oposición de distintos colores y pelajes sostuvo la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica volteando dos vetos presidenciales, el ministro de Economía Luis Caputo salió a tuitear antes de la sesión de hoy en el Senado: "El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal". El mensaje anticipa algo que ya era previsible: hoy el gobierno sufrirá otra derrota en la Cámara Alta.

"Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia", disparó Caputo, el ministro que en su gestión anterior -con Macri como ministro de Finanzas- tomó una deuda de 57 mil millones de dólares con el FMI y aún así su gobierno naufragó. Ayer, mientras la Casa Rosada recibía el cachetazo del Congreso, el Banco Central, conducido por el socio de Caputo, Santiago Bausili, tuvo que intervenir en el mercado cambiario con 53 millones de dólares luego de que el dólar tocara el techo de la banda.

Para Caputo, quienes integran el Congreso "solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo" y pidió a los adherentes de La Libertad Avanza responder en el próximo turno electoral dentro de un mes y medio: "Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre".

Pelea con Yacobitti por las universidades

Ayer, el ministro de Economía cruzó al vicerrector de la UBA, el radical Emiliano Yacobitti, y lo señaló por lo que gana en su cargo universitario: "Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos".

Yacobitti publicó su recibo de sueldo y escribió: "Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo". Además, consideró que Caputo "no solo no tiene empatía sino que además es mala persona".

El cruce no terminó ahí, ya que el ministro de Milei le espetó: "Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca". Y dijo que "solo hay una cosa peor" que el país que heredó el gobierno libertario en diciembre de 2023, que sería "su continuidad". Sin embargo, más allá de esa apreciación subjetiva, no volvió a hacer referencia al sueldo de Yacobitti tras la publicación del documento que muestra cuánto cobra realmente.