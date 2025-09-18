El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este jueves el programa económico en medio de la tensión cambiaria que llevó la cotización del dólar al techo de la banda cambiaria. El Banco Central desembolsó más de 400 millones de dólares para contener la suba y el riesgo país ascendió a 1.553 puntos básicos.

"Estamos viendo una situación bizarra; en Argentina hay un ataque político como no vi nunca. Este ataque está combinado con una situación macro muy sólida que Argentina no tuvo nunca", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en el programa Tres Anclas del streaming Carajo.

Rodado por el equipo económico y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, Caputo aseguró que no habrá un default de la deuda y que están trabajando para anunciar el pago de los vencimientos de deuda que llegarán en enero y julio.

"Si realmente creen que nosotros, que no defaulteamos en 2023 cuando había dos escarbadientes, lo vamos a hacer en la situación actual, sepan que no", afirmó el ministro de Economía.

A la hora de referirse a la situación del dólar, Caputo dijo que venderán "hasta el último dólar en el techo de la banda" para mantener el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Además remarcó que el actual tipo de cambio no está retrasado y lo comparó con el de la salida del cepo en el gobierno de Mauricio Macri.

"Estamos en un tipo de cambio alto, 15% arriba del dólar de la salida del cepo de (Mauricio) Macri, que estaría en $1.280, y estamos en $1.485. Además, en aquel momento había déficit fiscal; hoy tenemos superávit", comentó.

Una de las preguntas de Daniel "El Gordo Dan" Parisini al funcionario fue si los proyectos de discapacidad, universidades y Garrahan afectarán el superávit fiscal.

"No van a terminar afectando el equilibrio fiscal porque vamos a buscar las herramientas legales o, si no, vamos a recurrir a maniobras económicas. El equilibrio fiscal es innegociable."