El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la pronta llegada de cuatro mil millones de dólares por parte del Banco Mundial.

La llegada de fondos frescos fue comunicada por el funcionario después de la reunión bilateral que protagonizaron el presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas.

"El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo", expresó Caputo en su cuenta de X.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el dinero se destinará a sectores como minería, turismo, energía, suministros y pymes.

"Este anuncio es parte del paquete de apoyo de US$12.000 millones que el organismo anunció en abril —al momento de la salida del cepo—, pero ahora se acelerarán las aprobaciones de los proyectos alcanzados", precisó Caputo.