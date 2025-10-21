El ministro de Economía, Luis Caputo, polemizó en X con la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, en medio de una tensión cambiaria al rojo vivo, con la cotización del dólar en el techo de la banda cambiaria y la intervención del Tesoro de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas del domingo.

El cruce entre ambos comenzó con el comentario irónico de la hija del excandidato a presidente de Unión por la Patria a raíz del anuncio del gobierno sobre la recompra de deuda y la intervención de JPMorgan.

"1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?", expresó Rossi a partir del mensaje del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La respuesta del equipo económico libertario estuvo a cargo del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien apuntó directo contra la figura de la economista.

"Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y ¿sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", afirmó el ministro.

"Vos (Rossi), en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también", agregó Caputo.

La directora del Banco Ciudad le respondió a Caputo que ocupa ese puesto en representación de la oposición y agregó: “Vos que tanto hablás de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿cuándo vas a traer la guita que tenés afuera?”

Rossi cerró su mensaje también en tono electoral: "Mientras vos seguís canchereando desde X, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo".