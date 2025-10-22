En la recta final de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, diserta este miércoles en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, antes de la veda.

“Después de las elecciones va a seguir todo igual. Con el dólar no va a pasar nada. Se va a mantener en las bandas", señaló el funcionario en el ingreso del edificio de la BCC.

Uno de los objetivos, respaldar la lista encabezada por Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y dar buenas señales de las medidas económicas nacionales tras los acuerdos con Estados Unidos.

Sobre la volatilidad y el aumento del dólar, el titular de la cartera económica admitió que “El mercado y la gente temen que las elecciones salgan mal. Nuestro programa sigue”.

La llegada de Caputo se suma a la agenda de gran nivel que incluyó al presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quienes también visitaron la provincia en los últimos días.

Además, palpitó las elecciones: “El voto que no es kirchnerista, y que no va a La Libertad Avanza, la verdad que es una lástima", dijo Caputo.

"Nosotros venimos a hacer lo que nadie se animó a hacer. No tenemos un proyecto de poder, sino uno de país”, sostuvo en diálogo con SRT Media.