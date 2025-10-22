Luis Caputo en Córdoba refuerza la campaña legislativa de La Libertad Avanza

En la recta final de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, diserta este miércoles en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, antes de la veda. Uno delos objetivos, respaldar la lista encabezada por Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y dar buenas señales de las medidas económicas nacionales tras los acuerdos con Estados Unidos.

La llegada de Caputo se suma a la agenda de gran nivel que incluyó al presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quienes también visitaron la provincia en los últimos días.

El funcionario hará su aparición en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) a las 13 hs donde será recibido por empresarios y jóvenes profesionales con el objetivo de transmitir los ejes del plan económico de LLA.