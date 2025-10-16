A través de un video grabado, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó una devaluación y anunció que el Gobierno prepara una “segunda etapa” del plan económico.

Fue durante el 61.º Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde el funcionario aseguró que la competitividad “no debe depender de una moneda débil”, sino de “desregulaciones, baja de impuestos y reformas estructurales”.

El titular del Palacio de Hacienda destacó la estabilización macroeconómica y el superávit fiscal que logró el gobierno de Javier Milei: “Pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default. Hoy estamos en un contexto económico más previsible”, agregó.

"Necesitamos que sea más ágil y que termine con la industria del juicio", dijo sobre la nueva reforma laboral.

También adelantó que “buscará modernizar” las reglas de contratación. “Venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes son los primeros en padecer (los empresarios). Necesitamos un régimen más ágil”, dijo.

Por otro lado, en cuanto a la reforma tributaria, apuntó a eliminar impuestos distorsivos y simplificar el sistema: “El Gobierno ya no tiene déficit fiscal. Todo ese ahorro se va a canalizar hacia la inversión privada”.

Caputo también envió un mensaje directo a los empresarios presentes en Mar del Plata: “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Hay que construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos”.