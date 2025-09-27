El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió las medidas del gobierno sobre las restricciones cambiarias y el cupo en la liquidación de granos con retenciones cero que provocaron críticas en el mercado y entre los productores.

"Se cortó simplemente un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados. Estamos hablando de no sé si decirte 20 personas, más o menos", dijo sobre la restitución del límite para operar comprar dólares más baratos en el segmento oficial y venderlo más caro en el Contado Con Liquidación o en el MEP.

La medida adoptada por el Banco Central de la República Argentina había sido removida en abril cuando se abrió el cepo para las personas físicas junto a la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por veinte mil millones de dólares.

"Siempre estuvimos tranquilos. Es verdad que la gente no, pero nosotros sabíamos en qué estábamos trabajando", dijo Caputo, en una entrevista con el canal Todo Noticias, sobre la semana previa al anuncio del salvataje del gobierno norteamericano de Donald Trump.

En este sentido agregó que el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le dijo que trabajen en la "gobernabilidad".

Por otra parte el titular del Palacio de Hacienda también le respondió a las críticas de los productores rurales que manifestaron su enojo por no poder acceder a la liquidación sin retenciones.

"No es cierto que no se beneficiaron los productores. Tienen el precio más alto de la soja de los últimos 25 años y capitalizaron aproximadamente el 60 por ciento de lo que fue la baja de las retenciones. Tampoco es que está todo el mundo protestando. Se exagera mucho el tema", dijo Caputo.