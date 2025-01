El partido del PRO anunció a través de redes sociales la salida del cordobés Luis Juez, quien lideraba la bancada amarilla en el Senado desde diciembre de 2023. El legislador explicó: "No es correcto que yo siga presidiendo una bancada sin ser de ese partido, porque los perjudico en la toma de decisiones”.

La presidencia ahora estará a cargo del entrerriano Alfredo De Angeli, seguido por Martín Goerling como vicepresidente del espacio.

La noticia fue confirmada luego de una reunión en la sede partidaria convocada por Mauricio Macri. Allí, el ex intendente cordobés justificó su dimisión en base a las diferencias que mantuvo respecto a la votación de distintos proyectos en la Cámara Alta. “No me gusta que me digan cómo tengo que votar”, aseguró.

Por otro lado, descartó irse al bloque de La Libertad Avanza. Sin embargo, en declaraciones a la prensa, volvió a ratificar su apoyo al Gobierno de Javier Milei: “Tengo una relación maravillosa con el Presidente. Lo voy a acompañar desde mis convicciones. Lo que esté de acuerdo, lo votaré; y lo que crea que no lo puedo acompañar, no lo voy a hacer”.

Además, y como ya anticipó hace semanas, el legislador reiteró su deseo de postularse como candidato a gobernador de Córdoba en 2027. “No está confirmado, no me tentaron desde La Libertad Avanza”, agregó.