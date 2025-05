El senador Luis Juez adelantó su apoyo a la ley de Ficha Limpia con un discurso en el Senado donde recordó su paso por la fiscalía anticorrupción en la primera gobernación de José Manuel de la Sota.

"Yo le decía a ese Gobernador (De la Sota), 'te pido que no me nombres fiscal anticorrupción, nos vamos a pelear'. La historia dice que a los dos años me echaron como a un perro porque no se bancaron límites mínimos en la función pública", dijo el senador de buen diálogo con el presidente Javier Milei.

Juez también hizo alusión a su paso por la Intendencia de la ciudad de Córdoba al marcar las condiciones que se necesitaban para otorgar un carnet a choferes de taxis.

"Cuando era Intendente de Córdoba y venía un vecino a pedirme un carnet de conductor para manejar un taxi no se lo podía dar porque necesitaba tener la planilla de antecedentes más inmaculada que el Papa", afirmó el senador cordobés.

El dirigente del Frente Cívico calificó a la reforma legislativa como "una condición básica" para ser un "país serio".

"Si la ley sale, no vamos a ser un cantón suizo, no nos engañemos, en un país serio nadie vota dirigentes condenados por haber administrado incorrecta o irregularmente el dinero público", remarcó Juez.