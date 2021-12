El expresidente Mauricio Macri dijo este lunes que está "muy preocupado” por la situación del país, consideró que "Juntos por el Cambio mantiene la unidad" y reiteró que no está anotado en la carrera presidencial hacia 2023.

“La democracia necesita de la verdad, así como el populismo necesita de la mentira”, afirmó el exmandatario nacional en diálogo con Baby Etchecopar en el programa “Basta Baby” que se emite en América24.

Macri consideró además que “hubo un cambio en la matriz de pensamiento de las clases sociales más bajas del país” a causa de las restricciones que impuso la pandemia del coronavirus y las dificultades económicas que vinieron con el encierro.

“Hubo una cosa muy clara para la gente más humilde: un año y medio en la provincia de Buenos Aires con los chicos fuera del colegio. Ahí se dieron cuenta, dijeron ‘me están cagando. Al no educar a mis hijos me están demostrando que no sólo no me van a sacar a mí nunca del plan, sino que quieren que entre mi hijo también’. Ahí se rompió”, dijo Macri.

“Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”, agregó el expresidente para referirse a los beneficiarios de planes sociales del Estado y reiteró que “la democracia necesita de la verdad, así como el populismo necesita de la mentira”.

La polémica frase, referida a “planeros”, generó la reacción de diferentes dirigentes sociales que lo acusaron de “despreciar a los trabajadores y a los sectores humildes”.

Entre ellos, hubo fuertes críticas de Juan Grabois, Gildo Onorato y Silvia Saravia que consideraron a esas palabras como una afrenta hacia un amplio sector de la población.

“Es una bofetada a la dignidad de un sector muy amplio de la población que se esfuerza en la economía popular e informal por darle de comer y educar a sus hijos e hijas”, consideró el dirigente social Juan Grabois, en diálogo con el diario pagina12.com.ar.

En esa línea, Grabois consideró que Macri sufre una enfermedad que se llama aporofobia: fobia hacia los pobres. “Hablar del ‘peor planero’ es una forma de expresarse con desprecio fóbico, lo que es muy grave y muy hipócrita de su parte, debido al proceso de destrucción de empleo registrado asalariado durante su gobierno”.

“Durante el gobierno de Cambiemos se triplicaron lo que llaman ‘planes sociales’ pero que, a partir de la Ley de Emergencia Social, se contemplan bajo la figura de salario social complementario”, dijo el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Por su parte, Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita, coincidió con el diagnóstico: “El desprecio que tiene por lo popular, los trabajadores y los sectores humildes de nuestro pueblo es claro, y una afirmación así solo puede venir de un tipo que creció de espaldas al pueblo”, sostuvo.

“Macri es un irresponsable que endeudó y condenó a nuestro país a una deuda fraudulenta e ilegítima y a millones de personas a la pobreza”, afirmó Onorato.

Candidaturas presidenciales 2023

Respecto a los postulantes de la oposición que competirán por ser presidentes en 2023, Macri aseguró que “va a haber muy buenos candidatos” para las elecciones presidenciales y mostró su seguridad en que la coalición opositora tomará nuevamente el poder en el país.

“Vamos a poder demostrar que hubo un aprendizaje en los 4 años que estuvimos, que a las buenas cosas que hicimos les vamos a sumar las cosas que no hicimos. Ese dirigente va a saber entender una nueva etapa en Argentina, en la que no simplificaremos nunca más, no vamos a decir ‘esto es una pavada’”, agregó.

También reiteró que él por ahora no está anotado en esa carrera y manifestó que “ahora es un trabajo en equipo" y que la forma es "varios líderes asumiendo y absorbiendo el poder en forma colegiada".

Fuentes: pagina12.com.ar / telam.com.ar / perfil.com