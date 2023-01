El expresidente Mauricio Macri, en plena campaña electoral, se presentó en la ciudad de Mar del Plata.

En Playa Grande, este jueves pasado, brindó un discurso organizado por las fundaciones Libertad y Global. Según los organizadores, en los dos eventos, hubo una participación de más de 2.000 personas. Entrada la noche, Macri compartió una cena con una docena de dirigentes políticos y empresarios.

La presentación de su libro “Para Qué”, en el espacio “La Normandina”, fue la excusa para estos actos. Lo acompañaron la diputada nacional, María Eugenia Vidal; el presidente del bloque del PRO en la cámara baja, Cristian Ritondo; el senador nacional Miguel Angel Pichetto; el diputado Diego Santilli; y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Los ausentes con aviso: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que disputan la candidatura presidencial.

Macri aseguró que aún está "en el ring" por la contienda electoral y va a "pelear" hasta su “último día por el futuro de los argentinos”.

En diálogo con los medios presentes en el evento, el integrante de Juntos por el Cambio indicó que hay que "poner el Estado al servicio de quienes quieren trabajar" y que no haya quien quiera "vivir de privilegios".

En ese sentido, marcó: "Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta mi último día por el futuro de los argentinos", y aseguró que a fin de este año "empieza una nueva era".

"Quiero transmitirle un mensaje de esperanza a los jóvenes. Argentina tiene con qué salir adelante, capacidad de innovar, de emprender, tenemos que poner el Estado al servicio de quienes quieren trabajar y no que sea un aguantadero de todos aquellos que quieren vivir privilegios", expresó el exmandatario que se enfrenta al kirchnerismo.

Además, destacó "el ejemplo maravilloso que nos ha dado la Selección Argentina, trabajando con seriedad, profesionalismo, compitiendo en el tope mundial". "Vamos por el cambio profundo y veloz", completó.

Contra el populismo

Macri consideró que el próximo mandato debe tener como horizonte la ejecución de un “cambio claro, profundo y veloz”. “Los jóvenes son ansiosos, y si a ellos no les mostramos que esto va en serio, entonces se van a ir a la mierda todos”, dijo.

“El peor virus que te inyecta el populismo es la resignación y la desesperanza. Y no tenemos que dejar que ellos se salgan con la suya. Ha sido muy doloroso ver todo lo que retrocedimos de vuelta del 2019 para acá. Nos desconectamos del mundo, el narco se apropió de los barrios que tantas veces recorrimos con María Eugenia, y pasaron muchas cosas malas”, expresó Macri.

Para el expresidente, la diferencia de Juntos por el Cambio con Cambiemos es que “ahora hay una experiencia que no había antes para hacer todo lo que no se pudo” en 2015-2019. “Y vamos a tener un mandato de la gente, que es mucho más amplio. Así que hay que decirle no a la desesperanza”, pidió.

Aseguró que estos meses que anteceden a las elecciones “marcan el final de una era de oscuridad y de muchos años y décadas de mentiras de este populismo”. “Se está cayendo la mentira. Ya nos dimos cuenta de que por acá no hay futuro y hoy los argentinos están esperando octubre para empezar una nueva etapa”, ratificó, y prometió: “Al final de este año, Argentina se despierta y arranca un proceso de 20 años de crecimiento”.