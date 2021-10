El expresidente Mauricio Macri se encuentra ante el juez de Dolores Martín Bava, quien lo llamó a indagatoria como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Luego de dos faltazos, el ex mandatario llegó a las 10.30 de este jueves a esa localidad, donde fue recibido por el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren.

Macri recibió el apoyo de dirigentes del Pro y de militantes, y ante esa audiencia realizó un acto antes de entrar en el juzgado.

Entre otras cosas, el ex presidente habló de "persecución" en su contra, y enfervorizado lanzó varias frases: "Si creen que con esto va a disminuir el compromiso están muy equivocados", sostuvo, en clara referencia a su citación judicial.

"Si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones, calumnias, persecución y obsesión permanente con mi persona, si creen que con eso van a minar, disminuir mi compromiso con ustedes, con defender sus valores, están muy equivocados" amplió.

Desde un improvisado escenario, un Macri envalentonado sostuvo:"A cada golpe, a cada agresión, a cada calumnia, cada mentira, más se fortalecen mis convicciones como siento que también les pasa a ustedes. No somos los mismos, no les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos, por eso que hoy estemos acá reconfirma lo que sentimos", señaló el ex mandatario.

"Argentina tiene futuro, por eso tenemos que luchar, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y dijimos basta. El 14 vamos a volver a ratificarlo por ese futuro juntos", indicó, agregando que "No debemos convivir con una cultura del poder perversa que usa una tragedia para dañar"

Luego de postergar en dos ocasiones su presentación ante la justicia, indicó: "Acá estoy en Dolores tratando de entender esta citación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral, pero estamos acá porque siempre hemos dado la cara, estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras salud y buenas intenciones".

Después de agradecer el acompañamiento de sus partidarios, dijo al público presente que "este día me transporta a ese 7 de diciembre, donde nos despedimos y donde me comprometí. Yo me comprometí a estar siempre con ustedes, siempre defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república".

"De vuelta lo que siento es muy fuerte porque siento que este compromiso que yo asumí es ida y vuelta, siento que ustedes hoy me están diciendo también que están cuando yo los necesito y que este afecto es ida y vuelta", dijo el ex presidente, y además sostuvo que ya no son los mismos: "estamos empoderados, no somos más borregos, vamos a luchar por lo que nos corresponde que es tener una vida mejor".

Luego de la alocución, Macri se encaminó al juzgado donde lo aguardaba Bava para tomarle declaración.

Los apoyos :

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, viajó al lugar para acompañar a Macri en el día que declara ante la justicia.

Además, ex integrantes del gabinete de la gestión de Macri viajaron a dicha ciudad bonaerense para acompañarlo, como el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y el ex titular de la cartera educativa Pablo Avelluto y Andrés Ibarra, entre otros.

Fuentes Clarín; Infobae y Télam

NOTICIA EN DESARROLLO