Faltan 10 días para las elecciones legislativas nacionales. En ese marco, el expresidente Mauricio Macri dejó su primera postura relevante, en plena campaña.

Además del mensaje en el que interpela al Gobierno sobre el rumbo del país, Macri también difundió un audio dirigido a la militancia del PRO.

En el mensaje dirigido a la actual administración de La Libertad Avanza (LLA), Macri reclamó que, luego de los comicios del domingo 26, convoque al diálogo "con humildad y honestidad".

"Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación", rememoró el fundador del PRO, antes de destacar el índice del 2,1% de septiembre que esta semana reportó el INDEC.

"Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento", agregó el exmandatario.

El primer pedido elevado por el socio electoral de LLA en provincia de Buenos Aires y otros distritos, fue avanzar con la Ley de Presupuesto.

Macri se detuvo en un aspecto que viene reclamando con anterioridad: la disposición al diálogo que necesita, según entiende el expresidente, exhibir y ejecutar el Gobierno de ahora en más.

“Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer", subrayó Macri

"El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar", interpretó el fundador de PRO.