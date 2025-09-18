Sigue el cimbronazo en el Gobierno luego de la dura derrota legislativa en el Congreso. Al rally twittero de Luis Caputo y de Javier Milei, se sumó ahora la palabra de Manuel Adorni que cargó contra los legisladores que votaron en contra de los vetos presidenciales.

En su habitual Conferencia de prensa que brinda, el vocero presidencial lamentó que “el Presidente de la Nación planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia” y dijo que al observar lo que ocurrió ayer “quedó expuesto una vez mas el modus operandi de la casta".

"La casta tiene nulo interés en el equilibrio fiscal y una obsesión con destruir el plan económico”, acusó Manuel Adorni.

Según señaló Adorni, el monto anual que conllevaría un diferencial en la erogación presupuestaria actual de la Ley de Financiamiento Universitario es de casi 1.9 billones de pesos. En tanto que el monto anual de la Ley de Emergencia Pediátrica implicaría el gasto de 130 mil millones de pesos.

Manuel Adorni luego apuntó contra la comunidad universitaria y la sociedad que se manifestó de manera masiva en distintas partes del país (con grandes epicentros en Buenos Aires, Córdoba y Rosario) bajo la bandera de la Tercera Marcha Federal.

“En la marcha de ayer se alinearon todos los enemigos del progreso”, remarcó el vocero presidencial.

Luego se refirió y atacó a todo el arco opositor acusándolos de formar parte del Partido del Estado y replicó la frase que el presidente Javier Milei compartió en sus redes horas antes. “La casta política atenta permanente contra el equilibrio fiscal porque el país va por el camino correcto”, concluyó Adorni.