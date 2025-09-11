El Gobierno nacional confirmó que vetará la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lo dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en una entrevista televisiva en A24. “Los ATN están pensados si hay crisis en las provincias. Se veta pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, aseguró.

Según Adorni, la decisión responde a la necesidad de sostener el ajuste. “Cada paso que damos tiene una explicación y es en pos de lo que queremos para la Argentina”, afirmó. El funcionario libertario agregó que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, "mantiene buen diálogo con la mayoría de los gobernadores", y que el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, tendrá un rol clave.

“No sé si lo que quieren es dinero. Esa es una misión que tendrá Catalán junto a Toto Caputo”, planteó.

Los errores políticos

Adorni admitió que hubo falencias en la estrategia electoral, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. “No se les llegó a explicar a los bonaerenses por qué hacemos lo que hacemos”, reconoció. También apuntó contra el sistema de votación y el peso de la estructura política bonaerense. “El tradicional aparato de la Provincia de Buenos Aires jugó al 101%”, señaló.

En paralelo, insistió en que La Libertad Avanza representa “la nueva política” y que todavía queda “un largo camino” para consolidar el proyecto de La Libertad Avanza.

La emergencia en discapacidad

El vocero también se refirió a la ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en el Congreso. “Aumenta el gasto en 5 mil millones de dólares. Vamos a ver de dónde los sacamos”, expresó.

En esa línea, ratificó que el Gobierno no permitirá que el Congreso “haga desastres” con las cuentas públicas. Por último, el vocero dejó en claro que el veto de los ATN y la resistencia a nuevas erogaciones sirven para enviar un mensaje de disciplina fiscal a las provincias.