Tras el terremoto que causó la filtración de audios de Diego Spagnuolo en donde habla de un sistema de coimas en la ANDIS que favorecería a Karina Milei y el clan Menem, el Gobierno afina la estrategia comunicacional y sus paladines mediáticos salen a brindar aclaraciones.

El primero en hacerlo fue Guillermo Francos que fortaleció el argumento mileista de que todo se trata de una “operación política”. El jefe de Gabinete de la Nación lo dijo en su exposición en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer.

En las últimas horas el mismísimo Javier Milei, en la caravana que encabezó en Lomas de Zamora, dijo que Spagnuolo es un mentiroso y que lo van a “llevar a la Justicia y van a probar que mintió”

Hoy fue el turno del vocero presidencial, Manuel Adorni, quién se refirió al escándalo de las coimas. Adorni ponderó la rapidez de la gestión Milei para atacar la supuesta corrupción. "El gobierno apenas tomó conocimiento del tema inició una auditoria interna en la ANDIS, designó un interventor y desplazó al ex titular que esta siendo investigado por la Justicia”, dijo el vocero.

Luego sostuvo que Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem ya aclararon que no tuvieron vínculos con las contrataciones que realizaba la Agencia Nacional de Discapacidad con distintas droguerías y farmacéuticas.

Alineado con las declaraciones de Guillermo Francos, el vocero presidencial acusó que todo se trata de una operación mediática y que "no es casualidad que salgan a la luz a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

“Esta administración espera con ansias que la Justicia actúe con la independencia y esclarezca la situación para todos los argentinos”, afirmó Manuel Adorni.