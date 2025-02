El vocero presidencial, Manuel Adorni, cruzó a la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner luego de que esta criticara al presidente Javier Milei tras la masiva Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en repudio a sus dichos contra la comunidad LGBT en el Foro de Davos.

“Hablan del ‘derecho a la prosperidad’ aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina”, sentenció el funcionario a través de su cuenta de X.

En la misma línea, completó: “Hablan del ‘derecho a la felicidad’ aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin”.

La inmediata respuesta de Adorni surge del extenso mensaje que publicó la exvicepresidenta en su cuenta de X, en el que destacó que las dos marchas más multitudinarias en rechazo a las políticas del gobierno libertario—la del sistema universitario y la del Orgullo Antifascista— no fueron ideológicas, sino que reflejaron aspiraciones y emociones profundas de la sociedad argentina.

En otro pasaje de su crítica, Fernández Kirchner remarcó que la movilización en defensa de las universidades públicas, realizada en abril, tuvo un carácter transversal porque el acceso a la educación superior es un sueño de movilidad social ascendente, y aclaró que, en el caso de la reciente manifestación del colectivo LGBTIQ+, si bien la convocatoria se centró en las agresiones del jefe de Estado hacia la diversidad, terminó movilizando a sectores más amplios de la sociedad.

"La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad: de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia", señaló, y concluyó: "El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".

NA