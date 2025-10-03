El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó evitar que la mancha venenosa del escándalo en torno al diputado José Luis Espert desmorone la imagen del presidente Javier Milei.

Lejos de dar por saldado el tema, tras el mensaje grabado que publicó el diputado libertario y primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Adorni dijo que deberá “seguir dando explicaciones”.

“Esas no son explicaciones que tengamos que dar nosotros; las tiene que dar él”, dijo Adorni frente a los periodistas acreditados en Casa Rosada. “No soy vocero de Espert”, añadió el funcionario.

“Me parece que las aclaraciones fueron dadas, pero es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando y que sintamos que haya cuestiones que haya que seguir ampliando. Y se irán ampliando; las irá explicando como debe ser. No hay que tenerle miedo a eso”, afirmó Adorni.

El impacto del escándalo por presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado generó fisuras dentro de la administración libertaria. La candidatura de Espert había sido sostenida por el propio presidente Javier Milei pese al rechazo de su hermana, Karina Milei, y del consultor Santiago Caputo.

La muestra de la interna la encabezó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diferentes entrevistas reclamó una explicación convincente de parte de Espert. En la misma línea se ubicaron aliados como el diputado Cristian Ritondo y el senador Luis Juez.