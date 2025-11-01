Manuel Adorni, vocero presidencial desde el inicio de gestión de Javier Milei, ha sido designado jefe de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos.

Este sábado, en declaraciones a Radio Mitre, Adorni interpretó que se llegó a "un ciclo cumplido" por parte de Francos, quien según trascendidos dejó el cargo "harto" de los ninguneos y las operaciones de prensa que achaca al influyente asesor Santiago Caputo.

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, expresó Adorni en declaraciones al medio radial de la ciudad de Buenos Aires.

Francos sorprendió a última hora de viernes con su renuncia vía X, en la cual mencionó la necesidad de que el presidente Milei “afronte sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno”. Su salida se da una semana después del contundente triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término.

Sin embargo, Adorni destacó el papel de Francos durante su paso por el Ministerio del Interior y luego por la Jefatura de Gabinete: “Fue una persona sensacional. En su gestión se dieron cosas importantes como la Ley Bases o la Ley Antimafias”.

“Su último acto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones. Incluso en su retirada, se lo va a recordar durante mucho tiempo”, dijo Adorni sobre Francos. Según trascendidos, no confirmados, Francos podría hacer escala en alguna embajada europea.

Sobre el vínculo con Santiago Caputo, Adorni dijo: “En la gestión a veces hay diferencias, pero tengo una excelente relación con él. Me ayudó mucho en estos dos años".