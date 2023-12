Este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa ante diversos medios nacionales. Allí aclaró que todos los anuncios económicos estarán en voz del nuevo ministro de Economía de la Nación, Luis ‘Toto’ Caputo, quien los detallará mañana martes.

“El cambio es claro: cambiar la Argentina. Una Argentina desordenada, donde tal vez, nos ha ganado la decadencia”, comenzó el vocero que saludó cordialmente a los equipos de prensa presentes en Casa Rosada.

La conferencia comenzó pasadas las 8 y terminó pasados los veinte minutos. Fue consultado por anuncios económicos, a lo que respondió que mañana martes el ministro Caputo informará con “mayores precisiones”.

“Se vienen tiempos de cambio y muy complejos. Argentina está desordenada”, subrayó en diálogo con la prensa.

Aclaró en este sentido: “Los problemas de la Argentina son económicos y nuestra batalla va a estar abocada a resolver conflictos muy centrales que tiene el Estado argentino en política fiscal”.

“No hay plata y se va a respetar a raja tabla. Esa es una de las principales líneas que ha decretado el presidente Javier Milei”, destacó el vocero.

“Los cambios en los precios no son novedad de hoy ni van a ser novedad de mañana lleva tiempo corregir eso. Por supuesto que a partir de mañana el ministro Caputo dará mayores precisiones sobre los anuncios económicos”, aseguró el titular de la vocería presidencial.

Ante la consulta por la reorganización de la estructura laboral del Estado y posibles despidos respondió: “Nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que preocuparse por nada”.

“La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria, muchas veces ha sido dejado de lado, y de lo que no estamos de acuerdo es el empleo militante. Aquel que no suma, y que quita productividad. No veo ningún tipo de conflicto”, sumó en este sentido.

“Está claro que es una decisión del presidente cambiar de raíz”, sumó.