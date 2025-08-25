Juan Carlos Maqueda, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente jubilado y que además se desempeñó a lo largo de su carrera en los 3 poderes del Estado, se refirió al escándalo sobre las presuntas coimas que se cobraban en la Agencia Nacional de Discapacidad y que apuntan a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “Lule” y Martín Menem.

El cordobés expresó su preocupación en dialogo con Radio Rivadavia y analizó el impacto del caso desde el punto de vista jurídico, político e institucional.

“Esto se llena de presunciones en contra, desde el punto de vista jurídico”, manifestó.

Sin embargo destacó la rapidez de la actuación de la justicia: “Ya está en manos de los jueces. El hecho de que se haya actuado con tanta rapidez con las medidas judiciales previas, nos da una tranquilidad”.

Luego analizó el impacto político: “No deben tener ninguna tranquilidad los que están mencionados en este tema. Desde Spagnuolo hasta los integrantes del gobierno nacional que realmente se encuentran sin dar ninguna respuesta en este momento”.

Por ultimo, se refirió a lo institucional: "Esto es malo, porque nos vuelve a los argentinos a pensar “estamos en el barro nuevamente, estamos en un chiquero y no hay salida institucional posible”.