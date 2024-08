María Cantero, la ex secretaria del ex presidente Alberto Fernández, declaró este jueves ante la Justicia que las capturas de los chats que mantuvo con la ex primera dama, Fabiola Yañez, son “reales”.

Sin embargo aseguró que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.

Cantero afirmó ante el fiscal Ramiro González que Yañez, quien denunció al ex presidente por violencia de género, es la "víctima" del caso.

La declaración de la periodista Barrios por la causa de violencia de género

La periodista Alicia Barrios declaró en la causa contra Alberto Fernández por haber ejercido violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez, y testificó que el ex mandatario “ejerció maltrato psicológico”.

En el marco del la ronda de testimonios que tuvo lugar en la Fiscalía Federal, ubicada en el quinto piso de Comodoro Py, la primera de los testigos admitió ser conocedora de "episodios de maltrato emocional" que habría sufrido la ex primera dama en manos del exmandatario.

A pesar de sus declaraciones, la periodista aclaró que no presenció ningún tipo de hecho de violencia física, a diferencia de lo que se menciona en el dictamen de imputación.

La declaración se extendió más de una hora en el despacho del fiscal Ramiro González, y fue la primera de una lista de testimonios presentados por la querella.

La ex primera dama, en su denuncia ampliada, describió a Barrios como una "excelente mujer" que estaba al tanto de su padecer, y aseguró que la periodista tenía pleno conocimiento de las visitas que recibía el exjefe de Estado en la quinta de Olivos.

Por su parte, el fiscal González informó que la causa investiga nueve episodios de violencia que incluye maltrata emocional, agresiones físicas y hostigamiento que habría tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024.

Con información de NA