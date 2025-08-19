María Eugenia Vidal busca trabajo por LinkedIn, luego de quedar fuera de las listas
"El 10 de diciembre me quedo sin trabajo", dijo la diputada nacional, que dejará su banca y aspira a encontrar un puesto en el sector privado.
La exgobernadora bonaerense realizó en las últimas horas un curioso posteo en su cuenta de LinkedIn, anunciando el fin de su período como diputada nacional. “Tengo que salir a buscar trabajo en el sector privado”, escribió luego de argumentar que decidió no ceder a sus convicciones.
Cabe recordar que la diputada rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza y defendió la identidad propia e independencia del partido amarillo, de cara a las próximas elecciones.
“Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo”, expresó Vidal, quien se presentó además como licenciada en Ciencias Políticas por la UCA y profesora universitaria.
En la publicación, la diputada explicó que, ante esta situación, le toca “reinventarse”. Asimismo, planteó dudas respecto a la inclusión de figuras políticas en el ámbito privado: “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O a alguien que no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”
Finalmente, Vidal pidió a los usuarios sugerencias para mejorar su búsqueda laboral, lo que provocó más de 300 comentarios.