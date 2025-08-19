La exgobernadora bonaerense realizó en las últimas horas un curioso posteo en su cuenta de LinkedIn, anunciando el fin de su período como diputada nacional. “Tengo que salir a buscar trabajo en el sector privado”, escribió luego de argumentar que decidió no ceder a sus convicciones.

Cabe recordar que la diputada rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza y defendió la identidad propia e independencia del partido amarillo, de cara a las próximas elecciones.

“Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo”, expresó Vidal, quien se presentó además como licenciada en Ciencias Políticas por la UCA y profesora universitaria.

En la publicación, la diputada explicó que, ante esta situación, le toca “reinventarse”. Asimismo, planteó dudas respecto a la inclusión de figuras políticas en el ámbito privado: “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O a alguien que no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”

Finalmente, Vidal pidió a los usuarios sugerencias para mejorar su búsqueda laboral, lo que provocó más de 300 comentarios.