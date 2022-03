La talentosa actriz argentina, María Valenzuela atraviesa un delicado estado de salud. La artista difundió un video donde aclara el momento difícil que le toca vivir, luego de ser víctima de una mala praxis odontológica.



Hace unos días, se generaron dudas y preocupación luego de aparecer en fotografías donde se la veía muy delgada. "Estoy pesando 35 kilos, no me puedo morir ahora", expresó en su cuenta de Instagram.



La actriz hizo un fuerte descargo a través de un video con el epígrafe: “A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”.

En el mensaje dijo: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”. Luego, le habló directamente al odontólogo citado: “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”.

“Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, pidió María cerrando el mensaje.

En el posteo agregó la leyenda "Manuel Odontólogo” y arrobó a Vanesa Di Cataldo, abogada especializada en malas praxis médicas.

Luego, María Valenzuela publicó una storie en Instagram donde expresa: “Para aquellos que no entendieron: tengo muelas de vaca (lisas) que no me permite partir la carne. Como comida blanda, pero masticar me lleva 20 minutos. El dolor y la angustia hace que abandone la comida. Consumo otros productos alimenticios".



También, agrega: "Pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme. Ahora empiezo con el tratamiento y luego viajo a Ushuaia para terminarlo. Gracias a los que me tiraron buena vibra”.