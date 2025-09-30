Martín Llaryora: “El fracaso es el modelo de Milei”

Los gobernadores de Provincias Unidas viajaron a Puerto Madryn para continuar la campaña política de cara a las legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dejó varias definiciones políticas.

“Debemos estar con una actitud histórica y federal en este momento”, y remarcó: “No opté por una posición cómoda para quedar bien con el presidente”.

El mandatario provincial se mostró agradecido con su par anfitrión, Ignacio Torres, y sostuvo: “Lo que faltaba era una coalición del sentido común y federal”.

En otro orden, Llaryora también apuntó contra la gestión de Javier Milei y el reciente acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos: “Ya probamos con modelos del fracaso. Hoy están fracasando. Ya es la segunda vez que le van a pedir ayuda a Estados Unidos. No hay país en el mundo sin tener un estado eficiente y un modelo productivo y federal”.

“Somos los del interior provincial o no será nada”, sostuvo Llaryora.

Entre gritos y aplausos, la cabeza del cordobesismo en la provincia calificó al nuevo bloque político como un espacio entre los dos extremos. “Argentina no recibe inversión porque están cansados de vernos cambiar de un extremo a otro. Nosotros no tenemos tiempos de ir insultando, ni para la timba financiera. Acá sabemos producir para generar trabajo”.

En paralelo, destacó el rol del espacio que integra junto a otros gobernadores: “Provincias Unidas representa lo nuevo. Nos quieren imponer en Capital Federal que la Argentina profunda no tiene ningún destino ni ninguna posibilidad laboral, de producción o de trabajo”.

Además de Llaryora, participaron del acto los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). También estuvo presente el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional.