La provincia de Buenos Aires tuvo elecciones legislativas este domingo y el resultado mostró un claro triunfo de Fuerza Patria y un rechazo a las políticas del presidente Javier Milei.

El propio mandatario nacional se había cargado la campaña al hombro y esta derrota es un llamado de atención para el rumbo que tiene su gestión. Gobernadores y candidatos del ámbito político le enviaron un mensaje a través de sus redes sociales.

Qué dijo Martín Llaryora

El gobernador de Córdoba dijo que las elecciones provinciales (como la de Corrientes) marcaron un llamado de atención al Gobierno nacional.

“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, expresó Llaryora.

En la misma sintonía se expresó su par de Santa Fe, compañero de Llaryora en el frente Provincias Unidas. El mensaje fue muy similar, y la agregó: “Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”.

Lo que expresó Juan Schiaretti

El ex gobernador de Córdoba compartió un mensaje bajo el ala de Provincias Unidas: “Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos.”

La palabra de Natalia De La Sota

La candidata a diputada nacional publicó en sus redes sociales un mensaje contra el Gobierno Nacional y sus políticas. “Cada vez más argentinos ejercen su derecho a defenderse de las políticas de Milei que nos hacen daño. El cachetazo que hoy le dieron los bonaerenses al Presidente, es un cachetazo al ajuste, a la crueldad, al intento por destruir el Estado, al avasallamiento de derechos e instituciones”, señaló.

Y sentenció: “No hay lugar para medias tintas. La confrontación contra las políticas de Milei que dañan a Córdoba tiene que ser contundente. Tenemos mucho trabajo por hacer. Los invito a que se sumen al único frente con la coherencia y la firmeza que se necesita para defender a Córdoba”.