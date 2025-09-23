"No soy de los que piensan mientras peor mejor", dijo el expresidente Mauricio Macri a la hora de evaluar la situación que atraviesa el gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Macri volvió a hablar en público, después de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y del anuncio del apoyo del presidente norteamericano Donald Trump, al participar de una reunión del PRO con referentes de diferentes provincias.

“Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, el Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, pero tiene un equipo económico que entiende cómo sortear esta dificultad”, dijo el jefe del PRO ante los micrófonos de la prensa.

Después de la caída de LLA en las elecciones bonaerenses, se especulaba con un nuevo acercamiento a la figura del expresidente de Boca Juniors.

"Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”, dijo Macri sobre un posible reencuentro con Milei.

Por otra parte, el exjefe de gobierno porteño también valoró el apoyo de la administración Trump para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

"El apoyo que le ha dado el gobierno americano ayer ha sido muy impresionante, es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa”, dijo Macri.