El mismo día en que dio a conocer formalmente que no irá por la Presidencia, Mauricio Macri se explayó en una entrevista televisiva.

Allí valoró el liderazgo de Lionel Messi, que con su “humildad” desterró, a su juicio, todos los personalismos que “le hicieron mucho mal” a Argentina, desde “hace ochenta años”.

En el canal La Nación +, el exmandatario dijo que le “costó mucho” tomar la decisión.

“Siento que le gané una batalla al ego, pero hay que estar alerta siempre porque la guerra no se la ganás nunca. (…) Lo hago convencido, porque este enano que tenemos dentro es muy fuerte. El ego me decía ‘Tenés la revancha, la merecés’. Y hoy siento que no necesito revancha”, sentenció.

Remarcó, a su vez, que muchos dirigentes de su espacio le remarcaban que se había o lo habían “bajado”. Macri fue tajante: “No es así, yo siento que me elevé. Nunca estuvo en mi decisión especular con una encuesta".

Dijo, a su vez, no dudar que sabe lo que representa “para millones de argentinos que me siguen”, y recordó su acto en Córdoba, en la campaña de 2019: “Yo vi al Patio de Olmos (sic) explotado”.