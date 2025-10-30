El expresidente Mauricio Macri aseguró que el PRO "está más vivo que nunca" y se envalentonó al vaticinar que un militante amarillo será el próximo presidente en 2027.

Después de las elecciones que pintaron el mapa argentino de violeta, el exmandatario participó este jueves de “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp., en Chile.

“Lo que no tiene todavía (el PRO) es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor (Javier) Milei, que son las correctas", afirmó Macri en el país vecino.

El expresidente también formuló críticas a la gestión libertaria al advertir que le falta "más músculo" en el aspecto político y que debe fomentar el "diálogo".

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido", remarcó Macri.