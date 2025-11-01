El expresidente Mauricio Macri calificó este sábado la salida del ahora exjefe de Gabinete Guillermo Francos como “desacertada”.

“Existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico”, expresó Macri luego de haber cenado el viernes con el presidente Javier Milei. Sigue el ruido en la relación entre el titular de PRO y el líder de La Libertad Avanza.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, posteó Macri en X.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, agregó el titular de PRO, dejando nada bien parado a Manuel Adorni.

“La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo" Mauricio Macri

“El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, interpretó Macri, a quien se lo pudo ver a última hora del viernes saliendo de Olivos con un semblante que dejaba entrever algo de malestar.

“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, dejó plantado el exmandatario el conflicto aún sin resolución sobre el que se mueve la administración nacional.