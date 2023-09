En una charla organizada por el Rotary Club, el ex presidente Mauricio Macri afirmó que no formará parte del próximo Gobierno, independientemente de quién lo lidere.

Macri declaró: "No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones". Esta afirmación pone fin a las especulaciones sobre su posible participación en un futuro gabinete, incluyendo la oferta que le había hecho el candidato libertario, Javier Milei, para representar al país en el exterior.

El ex presidente también aclaró que no integrará el Gobierno en caso de que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, gane las elecciones.

Cabe destacar que la relación entre Macri y Bullrich había sido objeto de controversia post elecciones PASO. Bullrich expresó su malestar por la falta de una negativa de Macri respecto a la oferta de Milei y la incertidumbre que generaba en el partido.

De todas maneras, Macri señaló que “decir que tengo dos candidatos es no conocerme” reafirmando que la ex ministra de Seguridad es su postulante presidencial, además de criticar al candidato de La Libertad Avanza, al decir que demuestra “intolerancia a la crítica” y que suele “ponerse violento cuando alguien piensa distinto” de él.

En cuanto a la posibilidad de un cargo en un eventual gobierno de Milei, Macri evitó dar una respuesta definitiva y sólo señaló: "No voy a trabajar por otra cosa". Sin embargo, al ser nuevamente consultado al final del encuentro, enfatizó su decisión de no formar parte de ningún Gobierno.