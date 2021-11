La ministra de Salud, Carla Vizzotti y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; se reunirán este jueves desde las 18.30 con autoridades de las cámaras que representan a los principales laboratorios nacionales.

El encuentro convocado en el ministerio de Salud, será para analizar la evolución de los precios de los medicamentos en el país.

Este miércoles, Vizziotti y Feletti tuvieron un encuentro previo para terminar de pulir los temas que se pondrán sobre la mesa en la discusión con los laboratorios, en función a los incrementos de precios de los medicamentos más utilizados.

"Vamos a ver el estado de situación de los medicamentos, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga. No puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación”, había anticipado el propio Feletti el martes.

En ese marco, el titular de Comercio Interior mantuvo un encuentro con la titular de PAMI, Luana Volnovich, debido a que la dependencia oficial es el principal comprador de medicamentos del país y se los considera una referencia en materia de precios.

El Gobierno ya anticipó que pretende alcanzar un acuerdo con los laboratorios para frenar la suba de precios sin la necesidad de implementar un congelamiento, como sucedió con productos de consumo masivo.

Ayer, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), las principales entidades que nuclean a los laboratorios, dijeron que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, en respuesta a las palabras del titular de Comercio Interior.

"Caeme, Cilfa Y Cooperala manifiestan que, teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14 mil farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, señalaron en un comunicado de prensa.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero dijo este miércoles que el aumento de precios en los medicamentos es "desmedido" , tras lo cual precisó que se conformó una mesa técnica gubernamental para "hacer un diagnóstico preciso de cuál fue el aumento".

"Claramente el aumento de los medicamentos es algo que ocupa al Gobierno como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos y, entonces, la Secretaría de Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso", resaltó Cafiero.

