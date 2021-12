El R&B de Mia Zeta llega esta vez para bajar el tempo con "adiós", un soul sincero sin aditivos que abraza la vulnerabilidad de la fragilidad. Una retrospección que mira hacia el adentro y hace que Mia encienda su propia llama. Letras de amor, con realidades paralelas es lo que la artista promete al introducir a su público en su mundo imaginario a través de su música.



Mirá el videoclip oficial de "adiós":

""adiós" es un reflejo de la música que escucho, esta canción tiene mucha sensualidad y un poco de fuego interno. Habla de una persona muy oscura que tenia en mi vida, y esa oscuridad me atraía, me agobiaba y me encandilaba. Pero era demasiada energía y me di cuenta que realmente yo no la tenia y no la necesitaba, con mi luz interior era y es suficiente", cuenta la cantante, en el comunicado de difusión del lanzamiento.

Esta canción fue compuesta con su guitarra, teclado y computadora en el 2020 durante la cuarentena, en el cuarto de Mia (Buenos Aires).





Escuchá "adiós" en todas las plataformas digitales aquí.



La canción intenta expresar cómo despegarnos de una relación tóxica y dependiente y poder confiar en nuestra propia fuerza y nuestros propios instintos para poder salir de ella y así empoderarnos y poder convertirnos en la persona que realmente queremos ser.



Inspiraciones como Luis Alberto Spinetta, HER, Teyana Taylor, Bryson Tyler dan lugar a esta nueva búsqueda sonora. Fue co-producida por Carolina De La Muela y Laucha The Kid (Chita, Louta), mezcla por Ezequiel Kronenberg (Duki, Kiddo Toto, Malena Villa, Javier Malosetti) y máster a cargo de Carlos Laurenz.

