Luego de que la inflación de abril se ubicará en el 2,8%, lo que representó una desaceleración de 0,9 puntos porcentuales respecto del preocupante 3,7% que había mostrado marzo, ahora la mayoría de las encuestadoras privadas estiman que el índice de mayo volverá a ubicarse a la baja y no superaría el 2%.

De ser así, seguramente el Gobierno saldrá a festejar que la medición interanual pasará a ser la más baja desde 2021, con un potencial acumulado del 42,5% en los últimos doce meses.

Y aunque el termómetro popular indique que todo pareciera estar más caro que lo que dicen las “frías” estadísticas, lo concreto es que junio arrancó con nuevos y reiterados aumentos.

Aquí en Córdoba, la Municipalidad nos “durmió” a todos y subió a $1.580 el valor del boleto del transporte público de pasajeros, lo que representa el 31,7% del precio anterior fijado allá por noviembre ($1.200), fecha del último incremento.

En estos seis últimos meses, la inflación “sólo” se incrementó en un 16,2%, prácticamente la mitad de la cifra en que ahora se referenció la gestión de Daniel Passerini.

La explicación municipal es tan reiterada como cierta: el Gobierno nacional, motosierra mediante, eliminó los subsidios al transporte público del interior y los funcionarios de tierra adentro no encontraron mejor opción que trasladarle buena parte de ese “costo” a los usuarios, aunque no dejan de aclarar, hay que decirlo, que si no fuera por el aporte que sigue haciendo el municipio, el costo real del boleto tendría que superar los $1.800.

YPF pone primera

El Gobierno nacional oficializó también un aumento en los impuestos a los combustibles desde este domingo, luego de publicar la medida en el Boletín Oficial a través del Decreto 368/2025,

Como ocurre habitualmente, YPF será la primera en actualizar sus valores en torno al 1%, medida a la que luego se plegarán las demás petroleras.

Mayo fue por demás un mes atípico para el precio de los combustibles, ya que los de YPF tuvieron dos movimientos inesperados. Por un lado, bajaron en promedio el 4% debido a la caída de los precios internacionales del petróleo a raíz de la guerra comercial por los aranceles que impulsó Donald Trump. Días después, la petrolera estatal definió una leve suba de entre el 0,2% y el 0,46%, para compensar un incremento en los biocombustibles que aplicó el Gobierno.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado en base a datos oficiales, la venta de combustibles al público en todo el país alcanzó en abril un total de 1.323.216 metros cúbicos entre naftas y gasoil, o sea un 2,1% más respecto a igual mes de 2024. Y si bien se trata de la segunda suba mensual consecutiva tras quince meses consecutivos de caídas, el expendió se contrajo un 6% en relación a marzo pasado.

También la luz, y el agua

Claro que no sólo de combustibles vivimos los argentinos. El Gobierno dará a conocer durante la próxima semana un incremento del 2,6% a partir de este primero de junio en las tarifas de luz y agua que afectan a la mayor parte del país y que impactan de distinto modo en cada una de las provincias.

En Córdoba, por ejemplo, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), organismo de control de los servicios públicos provinciales, aprobó durante mayo un incremento del 12,3% en el coeficiente regulatorio (CR) que se aplica a la tarifa que cobra Aguas Cordobesas.

Al igual que la Municipalidad hizo con el boleto de transporte público, el incremento llegó luego de seis meses, ya que el anterior fue en noviembre y resultó del 19,1%. Entre ambas subas, el derecho a tomar agua potable en Córdoba se incrementó un 31,4%, mientras que en el mismo período la inflación, insistimos, “sólo” fue del 16,2%.

Lo cierto es que junio arranca con la misma realidad dispar con que se vive en la Argentina: las estadísticas reflejan una cosa y la percepción que tiene el ciudadano de a pie es otra.

Así, por un lado está la “inflación Milei”, que según el Indec trepó al 118% en los 17 meses de gestión que lleva el actual presidente. Y por otro lado está el poder adquisitivo o de compra que tenemos los argentinos. Los más afortunados, o sea aquellos que tienen un “empleo formal”, luchan para que sus paritarias no sean sólo del 1% mensual como pretende el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los menos agraciados, o sea los trabajadores informales o los desocupados… se las arreglan como pueden; si es que pueden.