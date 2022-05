La viruela del mono o viruela símica empezó a generar preocupación en el mundo al registrarse un aumento de casos de esta enfermedad en regiones donde habitualmente no está presente. El director del hospital Rawson -referencia en materia de infectología en Córdoba-, Miguel Díaz, aseguró que este fenómeno "no significa una nueva pandemia ni nada por el estilo" y destacó que "es una enfermedad que ya está presente en el África Occidental y África Central hace muchos años".

El especialista destacó que el virus está muy diseminado en el continente africano desde la década del '80, por lo que pidió "ocuparse y no crear pánico, no llevar noticias alarmantes". "No significa un tema de preocupación sanitaria mundial", resumió.

Respecto a las características de la infección, Díaz recordó que "se transmite a través de las secreciones de las lesiones que produce y por el contacto con animales como roedores o el mono africano". En cuanto a los síntomas, repasó que comienza con una gripe, fiebre alta repentina, dolores musculares y malestar general, además de que pueden presentarse síntomas respiratorios en algunos casos. "Unos días después aparece una erupción cutánea en cara y manos. Recientemente se describió también en genitales, por eso se piensa que puede haber transmisión a través de relaciones sexuales", explicó Díaz en diálogo con Nada del Otro Mundo de FM 102.3.

Además, el médico dijo que es "una enfermedad benigna, que se autolimita en 15 ó 20 días, como la varicela" con una mortalidad "muy baja, del 1%". El período de contagio comienza con la aparición de los síntomas hasta que las lesiones cutáneas desaparecen.

Comunicado del Ministerio de Salud sobre el caso sospechoso

La cartera sanitaria difundió un documento en el que asegura que los estudios realizados sobre el caso sospechoso de viruela símica en el país arrojaron como resultado una "alta probabilidad de compatibilidad" con la enfermedad.

"El resultado obtenido a partir de las muestras tomadas al caso sospechoso determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus de género Orthopox, un virus que no circula en la Argentina. El paciente se encuentra bajo aislamiento y en buen estado general y sus contactos estrechos bajo estricto control clínico y epidemiológico", reza el comunicado.

El escenario Covid

Sobre el aumento de casos de Covid en Argentina, Miguel Díaz relativizó que se pueda hablar de una nueva ola: "Hay una circulación constante con algunos brotes. Nos tenemos que acostumbrar a que este virus va a estar muchos años, con casos en forma estacional y esporádica". Ante la llegada del invierno, dijo que hay "gran circulación de virus respiratorios", con internación de niños en hospitales pediátricos por otros virus que no son el Covid y en población adulta por Covid y otros virus.

Díaz admitió que hay un aumentó de la razón de casos de Covid. O sea: en la última quincena hubo más casos que en la quincena anterior. Pero si se mide por incidencia -casos cada 100 mil habitantes- "seguimos teniendo un riesgo bajo". En ese sentido, destacó el rol de la vacunación en el bajo nivel de internaciones por Covid: "En el hospital tenemos cuatro pacientes internados, cuando en otros momentos llegamos a tener casi cien".