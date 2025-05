El presidente Javier Milei aseguró que el su gobierno representa un "maravilloso caso de crecimiento" en la exposición que dio este martes en el evento AmCHam Summit 2025.

La cumbre empresaria que organiza Cámara de Empresarios de Estados Unidos en la Argentina, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, tuvo al mandatario como la principal figura de la jornada.

En el comienzo de su discurso, Milei apuntó contra la "ideología de género" al asociarla con la baja de la tasa de natalidad que perjudica el crecimiento.

"Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente, lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos evitado bastante asesinatos en el vientre de las madres", remarcó.

Después el jefe de Estado marcó críticas a los "gobiernos populistas", instó a "sacarse el chip keynesiano de la cabeza" y remarcó que para lograr el crecimiento hay que garantizarle el ahorro a los empresarios.

"La clave es el ahorro, ahora para ahorrar hay que proteger los derechos de propiedad. Nosotros ponemos el eje en el respeto al derecho de propiedad, no sólo para proteger al ahorrista sino también para proteger el resultado de los que invierten", afirmó Milei.

En este sentido destacó los resultados del RIGI al señalar que contempla tres tipos de arbitrajes. "Ahora no sólo pueden elegir el árbitro, sino que si en el medio del proceso no están conformes pueden cambiarlo", afirmó el Presidente.

“Esos gobiernos como los anteriores o los populistas, que básicamente querían estimular el consumo para que la economía se expanda, era pegarse un tiro en los pies. No por nada desde el 2011 no pasamos el nivel máximo de PBI, al cual estamos a tres décimas, osea, lo estamos buscando, ustedes saben que cuando me pongo un objetivo soy bastante determinante en la búsqueda”, dijo Milei.

En materia económica, el Presidente también aventuró que el Riesgo País se desplomará y que la inflación se terminará a mediados del 2026.

“El Riesgo País se va a desplomar, Argentina es uno de los cinco países en el mundo que tienen superávit en la línea financiera, por ende más tarde o más temprano la tasa de interés va a colapsar porque el riesgo país se va a desplomar”, remarcó. En la misma línea agregó: “Como no vamos a emitir, para mitad del año que viene no existe más la inflación”.

Para concluir la noche, Milei cerró su discurso con un llamado a los empresarios para que inviertan en el país antes que se transforme en una “potencia mundial”.

“Es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima y Argentina va a subir como pedo de buzo”, arengó el el Presidente.