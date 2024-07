Una nueva entrevista “amigable” del presidente Javier Milei dejó tela para cortar este viernes. Y fue más allá de algún anuncio puntual para mejor el proceso de crisis actual.

Se basó, fundamentalmente, en sus agresiones y críticas.

Por caso, hacia su “plan” económico. Respecto a la caída de reservas en el Banco Central, habló de “brutos, idiotas, imbéciles” respecto a sus críticos: "Me están diciendo que yo tengo que emitir dinero para comprar reservas. Me dicen que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda. Los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria".

Siguiendo con la línea anal, el mandatario denunció “ataques” para hacer subir el tipo de cambio y tildó de “osito traidor que intentó armar quilombo” a Teddy Karagozián, el empresario textil despedido a horas de ser nombrado en el Consejo de Asesores presidencial.

Remarcó que hoy estamos “en la época en que el Gobierno tiene menos dólares”. Y continuó: "Querían llevar el dólar a 1.800 y les dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. En las últimas dos semanas tuvimos dos ataques y les ganamos".

También le apuntó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, tras sus posteos en redes sociales contra Francia en defensa de Enzo Fernández. Adujo que “no fue un tuit feliz”, porque "no podés por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos".

Pero Milei se tranquilizó diciendo que "ya está, ya lo arregló Karina", yendo a la embajada de Francia en el país a “pedir disculpas”.