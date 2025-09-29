El presidente Javier Milei participó en Tierra del Fuego de un acto de campaña de La Libertad Avanza en vista a las elecciones nacionales de octubre.

En dialogo con una radio local, destacó que desde un punto de vista técnico, "no existe distinción entre micro y macroeconomía". Según su visión, el debate sobre cuál de las dos áreas debe ser priorizada "no tiene sentido entre economistas serios".

Con esta declaración, Milei respondió a las críticas de la oposición de no prestar atención a los aspectos de la microeconomía, es decir, a los temas más cercanos al bienestar diario de los ciudadanos.

Vale mencionar que el mandatario fue recibido también con protestas.

"Hablar de una diferencia entre micro y macroeconomía es propio de aquellos economistas que aún mantienen enfoques obsoletos, previos a 1968. Para los economistas serios, esa discusión está superada. La macroeconomía es solo la acumulación de la microeconomía. Así que ese debate no tiene fundamento", afirmó el mandatario.

En otro orden de ideas, el presidente señaló lo que está en juego en los comicios del 26 de octubre: "¿Preferís vivir nuevamente con inflación? ¿Querés que la gente quede atrapada en la dádiva estatal? ¿Deseas ver cómo crecen la pobreza y el hambre? ¿O prefieres un país donde la pobreza y la indigencia se reducen, la economía mejora y la inflación se va disipando gradualmente?", preguntó.

Sobre el sistema de exenciones fiscales de Tierra del Fuego, Milei explicó: "Nosotros creemos que, primero, hay derechos adquiridos que deben ser respetados, así como acuerdos previos. Ese es el primer punto. Quien valora la institucionalidad debe cumplir con esos compromisos".

En cuanto al impacto de la política fiscal en la provincia, sostuvo: "Tierra del Fuego es un ejemplo de que, cuando se reduce la carga fiscal, el crecimiento económico se activa. El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego, sino el elevado nivel impositivo que enfrenta el resto del país. Lo que este modelo demuestra es que, si bajas impuestos y recortas la intervención estatal, se pueden obtener mejores resultados. Es una experiencia que deberíamos intentar replicar en todo el país", agregó.

La primera actividad de Milei en la isla fue una visita a la planta de Newsan, una empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos de marcas como Atma, Noblex y Phlico.

"Fue muy interesante ver la tecnología que incorporan en su producción", comentó el presidente al respecto.